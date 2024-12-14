Kars’ta yoğun kar yağışı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kars’ta yoğun kar yağışı

Kars'ta akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor.

Kars'ta akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor.

Kente etkili olan kar yağışı bir anda etrafı beyaza bürürken, vatandaşlar ise kara hazırlıksız yakaladı. Akşam saatlerinde başlayan kar, özelikle yüksek kesimlerde tipiyle birlikte etkili oluyor. Trafik ekipleri kent dışına çıkan sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Trafik ekipleri kış lastiği bulunmayan ve zincir kullanmayan araçların il dışına çıkmasına izin vermiyor.

Öte yandan Karayolları, İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri, ana yolları açık tutmak için tuzlama ve kar küreme çalışmalarını sürdürüyor. Kars'ta kar ve tipiden dolayı Selim-Göle karayoluda ulaşıma kapatılmıştı.

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