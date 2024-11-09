Kars’ta yol kenarında duran atlar, sürücülere ecel teri döktürüyor

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kars’ta yol kenarında duran atlar, sürücülere ecel teri döktürüyor

Kars’ta geçtiğimiz yıllarda defalarca kazaya sebebiyet veren atlar, otoban kenarlarında görülmeye başladı. Kalabalık guruplar şeklinde yol kenarında duran atlar, sürücülere ecel teri döktürüyor.

Kars'ta tarımsal faaliyetlerde kullanılan atların köylüler tarafından otlaklara gelişigüzel salınması trafikte faciaya davetiye çıkarıyor.

Sonbaharın gelmesiyle birlikte mevsim boyunca tarım faaliyetlerinde kullanılan atlar, her yıl olduğu gibi bu yıl da başıboş şekilde salındı. Geçtiğimiz yıllarda defalarca kazaya sebebiyet veren atlar, otoban kenarlarında görülmeye başladı.

Kalabalık guruplar şeklinde yol kenarında duran atlar, sürücülere ecel teri döktürüyor. Özellikle gece saatlerinde aniden otobana çıkan atları göremeyen sürücüler, "Bu insanlar geçmişte yaşanan can kayıplarından neden ders çıkarmıyor, neden hayvanlarına sahip çıkmıyor" diyerek tepki gösterdiler.

Hasat mevsimi boyunca çiftçilerin hizmetinde olan atlar, daha az saman, ot ve yem tüketmeleri uğruna alışılagelmiş şekilde doğaya salınıyor.

Kars’ta yol kenarında duran atlar, sürücülere ecel teri döktürüyor

Kars’ta yol kenarında duran atlar, sürücülere ecel teri döktürüyor

Kars’ta yol kenarında duran atlar, sürücülere ecel teri döktürüyor

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