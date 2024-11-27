Kars’ta yollar buz pistine döndü onlarca insan mahsur kaldı

Kaynak: İHA

Kars'ta kar yağışı etkili oldu. Yağışın ardından yerler buz pistine döndü. Vatandaşlar yürümekte zorlandı onlarca kişi mahsur kaldı.

Kars'ta kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye başladı. Sabah erken saatlerde görev yerlerine gitmek üzere servis ve şahsi araçlarıyla yola çıkan öğretmenler ve vatandaşlar, Çakmak köyü yolu yokuşunu çıkamadı.

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Onlarca araç kayarak yol kenarında mahsur kalırken, köylerdeki görev yerlerine gitmeye çalışan öğretmenler ise zor anlar yaşadı. Kayan araçlarını yol kenarına bırakan öğretmenler, uzun süre yetkililerin buz tutan yolu kumlamasını bekledi.

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Çakmak köyü yokuşunda kayan araçlar, geri geri inmeye çalışan araçlar ve uzun araç kuyruğu kameralara yansıdı.

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Buzlanan yol, Jandarma Alay Komutanlığı ekiplerince kumlanarak yeniden ulaşıma açıldı. Yolda kalan araçlar ise daha sonra yollarına devam etti.

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