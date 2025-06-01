Kars'ta zincirleme kaza: 4 yaralı

Kaynak: İHA
Kars'ta zincirleme kaza: 4 yaralı

Kars'ta 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.


Kaza, Kars-Erzurum Karayolu, Azat köyü kavşağında meydana geldi. C.A. idaresindeki 42 ARZ 631 plakalı hafif ticari araç, H. Y. yönetimindeki 36 FC 789 plakalı hafif ticari araç ve S. K.'nın kullandığı 53 ADD 230 plakalı otomobille Azat köyü kavşağında çarpıştı. Kazanın etkisiyle yoldan fırlayan taşlar karşı şeritten gelen A.Ö. idaresindeki 34 GK 0553 plakalı hafif ticari araca isabet etti.

Kazada 1 araç devrilirken, 1 araç ise trafik levhalarına çarparak durdurdu. Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Öte yandan kazaya karışan araçlar olay yerine gelen çekicilerle yoldan kaldırıldı. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

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