Kars'taki fırtına çatıları uçurdu!

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kars'taki fırtına çatıları uçurdu!

Kars'ta dün etkili olan fırtına sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, hasar tespiti gerçekleştirdi. 8 ev ve 3 ahırın çatısının uçtuğunu belirlendi.

Merkez Başkaya ve Aydınalan köylerinde başlayan sağanak ve dolu, kısa sürede yerini şiddetli rüzgarlara bıraktı. Rüzgar sebebiyle Başkaya ile Aydınalan köylerinde ev ve ahırların çatıları uçtu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, bölgede hasar tespit çalışmaları yaptı.

Ekipler, bölgede fırtınadan etkilenen yapıların durumunu detaylıca raporladı. İlk incelemelere göre 2 köyde 8 ev ile 3 ahırın çatısının zarar gördüğü belirlendi.

Öte yandan, köyde ev ve ahırların çatısının yerinden sökülüp, uçma anı da cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kars'taki fırtına çatıları uçurdu!

Kars'taki fırtına çatıları uçurdu!

Kars'taki fırtına çatıları uçurdu!

Kars'taki fırtına çatıları uçurdu!

Kars'taki fırtına çatıları uçurdu!

Kars'taki fırtına çatıları uçurdu!

Son Haberler
Zirai don üreticileri vurmuştu! Destek ödemeleri başlıyor
Zirai don üreticileri vurmuştu! Destek ödemeleri başlıyor
Borsa İstanbul’da en çok yükselen ve düşen 3 hisse
Borsa İstanbul’da en çok yükselen ve düşen 3 hisse
DEM Parti'den çok konuşulacak İmamoğlu açıklaması
DEM Parti'den çok konuşulacak İmamoğlu açıklaması
Kars'taki fırtına çatıları uçurdu!
Kars'taki fırtına çatıları uçurdu!
Bursa’da 8 katlı binada yangın panik yarattı!
Bursa’da 8 katlı binada yangın panik yarattı!