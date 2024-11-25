Karsu hamilelik taytı giydi! 'Rezil oldum' deyip o detayı gizlemeye çalıştı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Karsu hamilelik taytı giydi! 'Rezil oldum' deyip o detayı gizlemeye çalıştı

Geçtiğimiz aylarda sevgilisiyle nikah masasına oturan ve kısa bir süre sonra da hamile olduğunu duyuran Karsu’nun, son paylaşımı olay oldu. Annesinin pazardan aldığı hamilelik taytını giyen ünlü ismin başına bakın ne geldi.

Ünlü şarkıcı Karsu Dönmez, geçtiğimiz temmuz ayında evlenmişti. Sempatik ve doğal halleriyle de sevilen şarkıcı, "Kalplerimiz aşkla dolup taşıyor. Seni kollarımıza almak için sabırsızlanıyoruz küçük bebek!" notuyla duyurmuştu.

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ERKEK BEBEK BEKLİYORLAR

İstanbul Maratonu'na katılan eşi Mike Schrama'yı destekleyen Karsu, hazırladığı pankartla bebeğinin cinsiyetini açıklamıştı. Eşini "Mike baba tebrikler. Sevgiler oğlun ve Karsu" yazılı pankartla karşılayan Karsu, erkek bebek beklediklerini müjdelemişti.

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ANNESİ TAYT ALDI, SPOR YAPARKEN REZİL OLDU

Karsu, sosyal medya hesabından güldüren bir video paylaştı. Annesinin Türkiye'deki bir pazardan hamilelik taytı aldığını söyleyen Karsu, taytı giyip spora gitti.

Spor sırasında spor hareketleri yaparken taytın yırtık olduğunu fark ettiğini söyledi. 'Sporda rezil oldum' diyerek annesine sitem etti.

Paylaşımıyla tebessüm ettiren Karsu'ya ise takipçileri beğeni yağdırdı. "Bir şey olmaz dikeriz." , "Senin kadar doğal senin kadar tatlı bir sanatçı görmedim" , "Hamilelik sana çok yakışmış" yorumları yapıldı.

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