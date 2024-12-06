Kartaca Sinema Günleri, Filistin için iptal edildi

Tunus, Arap ve Afrika dünyasının en eski sinema etkinliği olan Kartaca Sinema Günleri'ni (JCC) 2024’te Filistin’e destek amacıyla iptal etti. Bu karar, festivalin 34. edisyonunun, Tunus sinemasının 100. yıl dönümünü kutlayan özel bir etkinlik olarak planlanmasına rağmen alındı. 2023’te yapılması gereken bu etkinlik, 2024 yılında Filistin’e destek verme amacıyla iptal edilerek, dünya çapında bir dayanışma mesajı verdi.

FİLİSTİN’E DESTEK VE SİNEMADA DAYANIŞMA

Festivalin başkanı Farid Boughedir, JCC’nin 35. edisyonunun Filistin’i merkezine alacağını duyurdu. Bu edisyonun en dikkat çekici yönlerinden biri, Filistin sinemasına özel bir ilgi gösterilmesiydi. Özellikle Filistinli yönetmen Hany Abu-Assad’a yapılan bir odaklanma, festivalin en önemli etkinliklerinden birini oluşturuyordu. Etkinlik kapsamında, Tunus’un başkenti Tunus’taki Habib Bourguiba Caddesi ve çeşitli sinema salonlarında Filistin sinemasına dair özel gösterimler yapılması planlanmıştı.

KÜLTÜREL KİMLİK VE DİRENİŞ TEMASI

Farid Boughedir, basın toplantısında festivalin, Arap ve Afrika kimliğini kutlayarak Filistin’in sinemasal direncini ve yaratıcılığını vurgulayan bir atmosfer yaratma amacını belirtti. 4 Aralık’ta yaptığı açıklamalarda, festivalin bu yılki temasının sadece kültürel değil, aynı zamanda dayanışma temelli olduğunun altını çizdi. Bu kararla birlikte, JCC, sadece bir sinema etkinliği olmanın ötesinde, toplumsal ve siyasi bir duruş sergileyen bir platform olarak ön plana çıkmayı hedefliyordu.

İPTAL EDİLEN ETKİNLİKLERİN KAPSAMI VE ULUSLARARASI KATILIM

35. edisyon, 806 başvuru arasından seçilen 217 film ile uluslararası bir perspektife sahipti. 21 farklı ülkeden katılımın olduğu festivalde, Tunus sinemasına özel bir yer ayrılmıştı. 99 Tunus filmi, yarışma bölümünde yarışacak ve 56 filmlik ulusal yarışmada 12 film yer alacaktı. Ayrıca, festivalin uluslararası bölümleri, özellikle “Jordanya’ya Odaklanma” ve “Senegal’e Odaklanma” gibi temalarla dikkat çekiyordu. Jordanya’dan 12, Senegal’den ise 14 film sunulacaktı.

Özel gösterimler arasında, Filistin için 19 film gösterimi planlanmıştı. Bu gösterimlerin 14’ü Habib Bourguiba Caddesi’nde açık havada yapılacak, 5 tanesi ise sinema salonlarında yer alacaktı. Festivalin bir başka önemli yeniliği, farklı topluluklara hitap etmesi için hapishaneler ve askeri kışlalar gibi alışılmadık yerlerde yapılacak gösterimlerdi. Bu projeyle birlikte, sinema etkinlikleri ülkenin farklı bölgelerinde de gerçekleştirilecekti.

PANORAMA 34 VE PANORAMA 35

Kartaca Sinema Günleri, “Panorama 34” ve “Panorama 35” bölümleriyle, geçmişten gelen sinema mirasını günümüzdeki izleyiciyle buluşturmayı planlıyordu. Bu kapsamda, festivalde 28 önemli film yer alacak ve bu filmler, festivalin Arap ve Afrika kültürüne olan bağlılığını yansıtan seçkilere yer verecekti.

Tunus, 14-21 Aralık tarihleri arasında Arap-Afrika sinemasının başkenti olmaya hazırlanıyordu. Festivalin iptal edilmesi, dünya çapında Filistin’e olan destekle birleştirilen güçlü bir kültürel mesaj sundu. Bu etkinlik, sadece sinemaseverler için değil, aynı zamanda toplumsal ve kültürel dayanışma mesajları vermek isteyenler için de unutulmaz bir anı olarak tarihe geçti.