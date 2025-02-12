Kartal, Anadolu Efes'i geçip yarı finale uçtu

Beşiktaş Fibabanka, ING Türkiye Kupası çeyrek final maçında evinde konuk ettiği Anadolu Efes’i 85-80 mağlup etti. Bu sonucun ardından siyah-beyazlı ekip, adını dörtlü finale yazdırdı. Beşiktaş, Türkiye Kupası yarı final müsabakasında Mersin Spor ile karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş Fibabanka'da, Kylle Allman attığı 26 sayı ile takımın en skorer oyuncusu oldu.

BEŞİKTAŞ FİBABANK 85 ANADOLU EFES 80

SALON: Beşiktaş Fibabanka Spor Kompleksi

HAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Mehmet Karabilecen, Tolga Akkuşoğlu

BEŞİKTAŞ FİBABANKA: Needham 3, Mathews 5, Sleva 10, Berk Uğurlu 4, Terry 20, Yiğit Arslan 3, Allman 26, Morgan 5, Plavsic 9

ANADOLU EFES: Nwora 21, Thompson 3, Bryant 25, Doğuş Özdemiroğlu 4, Oturu 4, Ercan Osmani 12, Smits 6, Dozier 5, Erkan Yılmaz, Beaubois

1’İNCİ PERİYOT: 19-20

DEVRE: 43-31

3’ÜNCÜ PERİYOT: 61-67