Kartal, Anadolu Efes'in sahasında uçamadı: Larkin böyle istedi

Basketbol Süper Ligi Play-off Yarı Final üçüncü maçında Beşiktaş Fibabanka’yı konuk eden Anadolu Efes maçtan 94-87 galip ayrılarak seride durumu 2-1’e getirdi.

Karşılıklı sayılarla başlayan maçın ilk periyodunu 26-22 önde kapatan ev sahibi ekip, soyunma odasına da 51-43 önde gitti. 3’üncü periyotta farkı biraz daha açan lacivert –beyazlılar bu çeyreği 78-65 önde geçti. Son çeyrekte siyah-beyazlı takım maçı bırakmayarak son dakikalarda farkı 4 sayıya kadar düşürdü. Ancak oyun disiplininden kopmayan Anadolu Efes maçı 94-87 kazanarak seride durumu 2-1 yaptı ve final için avantaj yakaladı.

4. MAÇ PERŞEMBE GÜNÜ OYNANACAK

Maçın en skorer ismi Anadolu 22 sayı üreten Daniel Oturu olurken, 4’üncü maç 12 Haziran Perşembe günü yine Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanacak. Bu maçı Anadolu Efes kazanırsa finale yükselecek, Beşiktaş’ın kazanması durumda ise seri 5’inci maça uzayacak.

ERGİN ATAMAN MAÇI İZLEDİ

Hem Anadolu Efes'i hem de Beşiktaş'ı geçmişte çalıştıran Panathinaikos AKTOR Başantrenörü ve Milli Takım koçu Ergin Ataman da maçı salondan izledi.

"RAKİBİMİZ HAKLI BİR GALİBİYET ALDI"

Beşiktaş Fibabanka Başantrenörü Dusan Alimpijevic, Anadolu Efes maçını değerlendirdi. Alimpijevic, "Yumuşaktık. Rakibimizi tebrik ediyorum, haklı bir galibiyet aldılar. Geri dönmek için her şeyimizi ortaya koymalıyız. Çok fazla hata yaptık. Efes’in çok daha geniş bir rotasyonu var ve bunu kullandılar. Maçı değiştiren faktör bu oldu." dedi.