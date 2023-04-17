Kartal Belediyesi Hatay’da 225 bin kişilik yemek dağıttı

ANKA'da yer alan haberde, Kartal Belediyesi tarafından kurulan Gıda Bankası ve Aşevi, Hatay’da depremzedelerin sıcak yemek ihtiyacını karşılamaya devam ediyor. Kartal Belediyesi Hatay Afet Koordinasyon Merkezi’nde pişirilen yemekler, sabah, öğle ve akşam olmak üzere ekiplerce belirlenen noktalarda depremzedelere ikram ediliyor.

Depremden etkilenen Hatay’da, Kartal Belediyesi tarafından bu güne kadar yaklaşık 225 bin kişilik sıcak yemek dağıtımı gerçekleşti.

“YARALARIMIZI SARMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Gıda Bankası ve Aşevi projesinin hayata geçirilmesinde en önemli nedenlerden birinin bu tarz afetlerde, sıcak yemek ihtiyacının karşılanması olduğuna dikkat çekerek, “Gıda Bankası ve Aşevi’ni kurduğumuzda, özellikle afetlerde bizler için çok önemli olduğunu daha önce de ifade etmiştik. Hatay’da yaşanan felaket bunu bir kez daha gösterdi. Depremde kaybettiğimiz tüm canlarımızı rahmetle anıyor, yaralılarımıza acil şifa diliyoruz. Yaralarımızı hep beraber sarmaya devam edeceğiz” dedi.