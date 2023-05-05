Kartal Belediyesi sanat akademisi öğrencilerinden dönem sonu sergisi

Kartal Belediyesi öncülüğünde açılan, çocukların ve gençlerin sanatsal yeteneklerini destekleyen Sanat Akademisi Resim Bölümü öğrencileri, dönem sonu sergisi düzenledi.

Kartal Belediyesi sanat akademisi öğrencilerinden dönem sonu sergisi

Kartal Belediyesi Meclis Salonu Fuaye Alanı’nda açılışı gerçekleştirilen sergiye, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i temsilen Başkan Yardımcısı Adem Uçar, Kartal Belediyesi Kültür ve Sanat Komisyonu Başkanı ve Meclis Üyesi Aysel Yücel, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Umut Veli Develi katıldı. Açılışta Aysel Yücel kısa bir konuşma gerçekleştirerek, tüm öğrencileri ve öğretmenleri tebrik etti. Ardından Adem Uçar, küratörlerden Murat Havan’a bir Kartal heykelciği takdim etti. Kartal Müzik dinletisi eşliğinde yapılan sergi açılışının ardından Başkan Yardımcısı Adem Uçar ve Meclis Üyesi Aysel Yücel öğrencilerle birlikte sergiyi gezdi.

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Kartal Belediyesi Sanat Akademisi Resim Bölümü’nde öğrenim gören 63 öğrencinin birbirinden farklı tarzda çalışmalarından oluşan serginin açılışı, büyük ilgi gördü.

Murat Havan ve Onur Aydın’ın küratörlüğünü üstlendiği sergide; kara kalem, akrilik, pastel, sulu boya ile yapılan resimler ve tuvallerin yanı sıra güzel sanatlara hazırlık sınavlarına yönelik yapılan çalışmalar ve ünlü ressamların eserlerinden röprodüksiyon çalışmalar yer aldı.

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Sergi, Kartal Belediyesi Meclis Salonu Fuaye Alanı’nda 10 Mayıs Çarşamba gününe kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

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