Kartal Belediyesi Yaz Spor Okulu bitti

Kartal Belediyesi'nin çocukların spora erken yaşta adım atmasını teşvik etmek, yaz tatillerini daha aktif ve verimli geçirmelerini sağlamak amacıyla düzenlediği Yaz Spor Okulu'nda son dönem öğrencileri de sertifikalarını aldı.

Kartal Belediyesi tarafından “Spora Adım At, Kartal’a Hareket Kat” sloganıyla başlatılan ve üç dönem olarak planlanan ücretsiz spor eğitimleri, çocuklara hem spor yapma hem de yeni beceriler kazanma fırsatı sundu. Her dönemde 100 öğrencinin kabul edildiği Yaz Spor Okulu’ndan yaz boyunca 300 çocuk ücretsiz olarak faydalandı.

Kartal İhsan Zakiroğlu Ortaokulu’nda düzenlenen programda, 2014-2018 doğumlu çocuklara basketbol, voleybol, cimnastik, dans, uzak doğu sporları, masa tenisi, akıl oyunları, survivor parkurları ve sinema branşlarında eğitim verildi.

Yaz Spor Okulu programının sonunda düzenlenen sertifika töreninde çocukların heyecanı ve mutluluğu gözlerinden okundu. Üçüncü dönemin sertifikaları, Kartal Belediyesi Spor Müdürü Serkan Taş tarafından öğrencilere takdim edildi.

Aileler, çocuklarının yaz tatilini güvenli, ücretsiz ve nitelikli bir ortamda değerlendirmesinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek, Kartal Belediyesi’ne ve Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’e teşekkür etti.