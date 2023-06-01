Kartal Belediyesi’nden birinci sınıf öğrencilerine ağız ve diş sağlığı taraması

Kartal Belediyesi tarafından hizmete açıldığı günden bugüne on binlerce Kartallı çocuğun ücretsiz tedavisinin gerçekleştiği ‘Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, ilçede yaşayan miniklere ağız ve diş sağlığı hizmeti vermeye devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında son olarak Kartal Soğanlık’ta bulunan Medine Tayfur Sökmen İlkokulu’nda hizmet veren ağız ve diş sağlığı merkezi ekipleri, bugüne kadar toplam 1100 ilkokul öğrencisine yönelik ağız ve diş taraması hizmetinin yanı sıra ağız hijyeni ve sağlıklı beslenme konusunda da eğitim verdi.

Okullarda uzman hekimler tarafından gerçekleştirilen taramaların ardından ailelere çocukları ile ilgili bilgi veriliyor ve ardından talep eden ailelerin de onayı ile koruyucu diş hekimliği hizmetleri kapsamında dişlerinde sorun tespit edilen çocukların dolgu, diş çekimi ve diş taşı temizleme işlemleri ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor.

Okul yönetimleri ile iş birliği halinde gerçekleştirilen proje kapsamında okullardan belediye servis araçları ile alınan öğrenciler, Kartal Belediyesi Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ndeki tedavileri ve eğitim programlarının ardından tekrar okullarına bırakılıyor.