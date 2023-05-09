Kartal Belediyesi’nin kürek ve kano eğitimleri başlıyor

Kartal Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan program kapsamında düzenlenecek eğitimlerin ilk dönemi, 20 Mayıs-16 Haziran; ikinci dönemi ise 17 Haziran-14 Temmuz arasında yapılacak, eğitimler profesyonel eğitimciler tarafından verilecek.

‘Spora Adım At, Kartal’a Hareket Kat’ sloganıyla su sporları tutkunlarına yönelik başlatılan eğitimlerden 14-60 yaş arası vatandaşlar faydalanabilecek.

Kartal’da ikamet eden vatandaşlara yönelik düzenlenecek eğitimlerin 5 Mayıs’ta başlayan ön kayıt başvuru süreci ise 14 Mayıs 2023 tarihine kadar devam edecek. Ayrıntılı bilgi için Kartal Belediyesi’nin resmi internet sitesi olan www.kartal.bel.tr ziyaret edilebilecek.