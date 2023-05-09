Kartal Belediyesi’nin kürek ve kano eğitimleri başlıyor

Kartal Belediyesi’nin ilçeye kazandırdığı Dragos Su Sporları Merkezi’nde kürek ve kano eğitimleri başlıyor.

Kartal Belediyesi’nin kürek ve kano eğitimleri başlıyor

Kartal Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan program kapsamında düzenlenecek eğitimlerin ilk dönemi, 20 Mayıs-16 Haziran; ikinci dönemi ise 17 Haziran-14 Temmuz arasında yapılacak, eğitimler profesyonel eğitimciler tarafından verilecek.

‘Spora Adım At, Kartal’a Hareket Kat’ sloganıyla su sporları tutkunlarına yönelik başlatılan eğitimlerden 14-60 yaş arası vatandaşlar faydalanabilecek.

Kartal’da ikamet eden vatandaşlara yönelik düzenlenecek eğitimlerin 5 Mayıs’ta başlayan ön kayıt başvuru süreci ise 14 Mayıs 2023 tarihine kadar devam edecek. Ayrıntılı bilgi için Kartal Belediyesi’nin resmi internet sitesi olan www.kartal.bel.tr ziyaret edilebilecek.

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