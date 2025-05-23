Kartal Çek avında: İki yıldız için şartlar zorlanacak

Gelecek sezon Galatasaray ve Fenerbahçe ile rekabet edebilecek bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, transfer çalışmalarına başladı. Transferde net katkı verecek isimleri kadrosuna katmak isteyen Siyah-Beyazlılar Bayer Leverkusen’in Çek santrforu Patrik Schick ve bonservisi Wolsfsburg’da bulunan Çek kanat oyuncusu Vaclav Cerny için harekete geçti.

PAZARLIKLAR BAŞLAYACAK

Fanatik'in haberine göre Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı ve yönetimi öncelik olarak kimsenin şüphe etmeyeceği bir golcü transfer etmek istiyor. Abraham, Beto, Kaspers Dolberg ve Patrick Schick gibi isimlerin listesinde bulunduğu siyah-beyazlılarda öncelik Bayer Leverkusen’de forma giyen 29 yaşındaki Schick.

Haberde, Alman ekibiyle sözleşmesi 2027’de bitecek Çek golcü için Beşiktaş, kiralama formülünü devreye sokacağı söylenirken, kısa bir süre içerisinde Almanlarla pazarlıkların başlayacağı vurgulandı.

Patrik Schick, Bayer Leverkusen'de bu sezon 45 maçta 27 gol kaydetti.

GÖZLER, CERNY'E ÇEVRİLDİ

Ayrıca haberde Beşiktaş'ın, kanatlarda oynayabilen ve bu sezon Alman ekibi Wolfsburg’dan kiralık olarak İskoç devi Rangers’ta forma giyen Vaclav Cerny’yi de listesine eklediği bildirildi. Yeni sezonda Wolfsburg kadrosunda yine yer almaması beklenen Cerny için menajerler üzerinden ilk temasın sağlandığı ifade edildi.

27 yaşındaki futbolcunun, siyah-beyazlılarda oynamaya sıcak baktığı bilgisine ulaşılırken; kulübünün, Cerny’yi bonservisiyle satmak istediği ve beklentisinin de yaklaşık 9 milyon Euro civarında olduğu iddia edildi. Beşiktaş’ın, tıpkı Schick gibi Cerny için de şartları son ana kadar zorlayacağı bildirildi.

Çek oyuncu Vaclav Cerny, Ranger formasıyla 52 maçta, 18 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.