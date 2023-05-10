Kartal Kitap Fuarı, kitapseverlerler ile buluşmak için gün sayıyor

ANKA'da yer alan haberde, İstanbul Anadolu Yakası’nın en büyük fuarı olma özelliğini taşıyan Kartal Kitap Fuarı; söyleşi, imza günleri ve çok sayıda kültürel etkinliğe ev sahipliği yapacak. Fuarda bu yıl Sabahattin Ali, Nazım Hikmet, Uğur Mumcu gibi edebiyat dünyasının önemli değerleri için anma etkinlikleri de yer alacak.



Kitapseverlerin yazarlarla buluşacağı Kartal Kitap Fuarı’nın bu yılki onur konuğu ise Türk edebiyatına 60 yıldır hizmet veren usta yazar Gülten Dayıoğlu olacak.



Fuarda bu yıl; Emre Kongar, Ahmet Ümit, Şermin Yaşar, Banu Avar, Haydar Ergülen, Onur Öymen, Sinan Meydan, Sunay Akın, Zülal Kalkandelen, Latife Tekin, Faruk Duman, Ömür Kurt, Faruk Sayar, İnci Aral, Kemal Varol ve Mine Söğüt gibi yazarlar yer alacak. Fuara genç yazarlar, tiyatro sanatçıları, müzisyenler ve kültür sanat dünyasının önemli isimleri katılacak.



Edebiyata gönül veren tüm kitapseverleri fuara davet eden Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, şunları söyledi:



“Bu yıl 3’üncüsünü düzenleyeceğimiz kitap fuarında edebiyat dünyasının birbirinden değerli yazarları, şairleri ve sanatçılarını ağırlayacağız. Ayrıca edebiyat dünyasının değerleri ustaları için anma etkinlikleri düzenleyeceğiz. Kitap tutkunlarını edebiyat dünyasının usta isimleriyle buluşturacağız. Düzenleyeceğimiz imza günü, söyleşiler ile Kartal, İstanbul’un yeni kültür sanat merkezi olma yolunda bir ev sahipliğini daha üstlenecek. 2-11 Haziran tarihleri arasında düzenleyeceğimiz fuara tüm kitap tutkunlarını davet ediyorum.”