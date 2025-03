Kartal Pençesi

Beşiktaş Tüpraş Stadında dev derbide ligin lideri Galatasaray’ı 2-1 lik skorla devirdi. Karşılaşmanın favorisi lider Galatasaray şampiyonluk yarışında ağır hasar aldı. Ev sahibi Beşiktaş galibiyeti sonuna kadar hak et. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer rakibini mükemmel analiz etmiş. Sahaya sürdüğü ilk 11 ile herkesi ters köşe yaptı. Forvetsiz çıktığı derbide çok iyi oyun oynayarak istediğini aldı. Beşiktaşlı oyuncuların maç seçtiğine kesin inanıyorum. Bu sezon oynadığı derbilerde galip geliyor, Athletic Bibao’yu yeniyorsun, sonra lig sonuncusuna puan kaptırıyorsun. Çok ilginç durum. Daha da ilginç durumlar da var. Beşiktaş bu sezon yeni bir özellik geliştirdi. 11 e 11 oynarken müthiş futbol oynuyor. Pozisyon buluyor, gol atıyor. Rakip kırmızı kart görünce ne hikmetse takım tamamen oyundan düşüyor. Pas yapamıyor, eksik rakibine gol atamıyor. Derbinin 23 dakikasında Beşiktaş’ın yıldız oyuncusu Rafa Silva 60 metre sürdüğü topla ceza sahasına girip, birde Davinson Sanchez’i bakkala, manava, kasaba gönderip, herkesin uzak köşeye vurur zannettiği anda kaleci Muslera’nın kapattığı köşeye harika vuruş yaparak attığı muhteşem golle derbinin gidişatını değiştirdi. Golden sonra oyunun kontrolünü ele alan Beşiktaş daha etkili ataklar yapmaya başladı. 33 dakika Muçi sol kanattan ceza sahasına girerken Frankowski nin yapmış olduğu faul ile yerde kaldı. Hakem ilk önce sarı kart, ardından var kontrolünü yaparak sarı kartı iptal edip, kırmızı kart verdi. Eyvah dedim. Nerden çıktı bu kırmızı kart. Beşiktaş eksik kalan rakiplerine karşı varlık gösteremiyordu. Kafamda deli sorular. Acaba oyun ne yöne doğru evrilecek derken, Torreira’nın süper golü geldi. İlk yarı 1-1 sonuçlandı. İkinci yarıya daha kontrollü ve dengeli başlayan ev sahibi ekip Gedson Fernandes ile bulduğu golle derbiden galip ayrılmasını bildi. Galatasaray ligde ilk yenilgini almış oldu. Lig tarihi boyunca namağlup şampiyon olan tek takım Beşiktaş’tır. Semih Kılıçsoy değerli kardeşim giydiğin formanın ağırlığını bilmen lazım. Oyuna sonradan giriyorsun, yakaladığın çok net pozisyonu cömertçe harcadın. O pozisyonda golü atsan iş bitmiş olacak. Üstüne maç bitmek üzereyken gereksiz yere kırmızı kart görüyorsun. Bu formayı giymek herkese nasip olmaz. Bu formayı giydiğin her an kıymetini bilmen lazım. Arife günü oynanan dev derbiyi kazanarak büyük Beşiktaş taraftarına Bayram hediyesi verdi. Taraftar çifte bayram yaptı. Buradan bir kez daha belirtmek isterim Beşiktaş taraftarı kadar takımına sahip çıkan, destekleyen başka bir taraftar grubu yoktur. Nasıl bir coşku, nasıl bir destek aman Allah’ım. Her şeyi sonuna kadar hak ediyor. Son olarak Yunus Akgün’e bir çift sözüm var. Maçtan sonra boyundan büyük açıklamalar yaptın. Haddini bil. Süper kupa finalinde ki 5-0 lık karşılamayı çok çabuk unutmuşsun. Burası Beşiktaş.