Kartal Tibet’in üvey oğlunu görenler gözlerine inanamadı

"Fatmagül'ün Suçu Ne?", "Atiye", "Paramparça", Çiçek Taksi" gibi birçok başarılı yapımda rol alan Civan Canova'nın üvey babasının Kartal Tibet olduğunu öğrenenler adeta büyük bir şaşkınlık yaşadı.
Küçük anne ve babası ayrılan ünlü aktör, anneannesi tarafından büyütüldü. Annesi ikinci evliliğini oyuncu Kartal Tibet ile yaptı. Üvey babası Kartal Tibet, Civan Canova'yı film setleri ile tanıştıran isim oldu.
CİVAN CANOVA KİMDİR?
Tam ismi ile Ahmet Civan Canova, 28 Haziran 1955 yılında Ankara’da doğmuştur. Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu olan Canova; oyun yazarı, senarist ve tiyatro yönetmeni kimliğiyle de tanınmıştır.
1979’dan beri Devlet Tiyatrosu sanatçısı olarak pek çok tiyatroda rol alan Civan Canova 1990'lı yıllardan beri yazdığı tiyatro oyunları ile birçok ödülün de sahibi olmuştur. Birçok dizi ve filmde bulunan ünlü oyuncu, 2006’da Eve Dönüş filmindeki işkenceci polis rolüyle Altın Portakal En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nün ve 2011’de Ölüleri Gömün oyunundaki rolüyle Afife Tiyatro Ödülleri Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu Ödülü'nün sahibi olmuştur.
Civan Canova, 4 Ağustos’ta Instagram hesabında yayınladığı videoda, kolunda hissettiği ağrı sebebiyle gittiği hastanede çekilen MR neticesinde akciğerinde kitle tespit edildiğini duyurmuştu.
Bir süredir tedavisi devam ettikten sonra 20 Ağustos 2022’de 67 yaşında hayatını kaybetti.
Ünlü aktörün cenazesi 23 Ağustos’ta İstanbul Devlet Tiyatrosu Mecidiyeköy Büyük Salonda yapılmıştır. Civan Canova mezarı Zincirlikuyu Mezarlığı'ndadır.
CİVAN CANOVA'NIN YER ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER
Civan Canova tiyatroları, dizileri ve filmleri ile izleyicilerinde hayranlık uyandırmıştır. Her daim sanat ile iç içe yaşamında tiyatro oyunları, sinema ve dizilerdeki rolleri ile beğenilmiştir.
1974’te Arkadaş filminde Halil
1977’de Nehir filminde Engin
1981’de Mutlu Ol Yeter
1981’de Yaşamak Bu Değil filminde Fatih
1982’de Berduşlar filminde Kenan
1983’te Yıkılan Gurur filminde Naci
1986’da Acı Lokma filminde Ömer
1986’da Hırsız
1990’da Yalancı Şafak dizisinde
1995: Sokaktaki Adam
1996’da 80. Adım filminde Sedat
1996’da Bizim Aile dizisinde Ataç
1997’de Sır
2000’de Çiçek Taksi dizisinde Celal Kıraç
2000’de F Tipi
2003’te Ömerçip’te Celal
2004’te Gece Yürüyüşü dizisinde Cüneyt
2005’te Çeşm-i Bülbül dizisinde
2006’da Eve Dönüş filminde İşkenceci Polis
2006’da Esir Kalpler dizisinde Ekrem Akerman
2007’de Arka Sokaklar dizisinde Nazım Tahsin / Narkotik Nazım
2007’de Eksik Etek’te
2008’de Ay Işığı filminde Yıldırım Duman
2008’de Sınıf dizisinde
2010’da 72. Koğuş filminde Katil Hilmi
2010’da Sensiz Yaşayamam dizisinde Mummer
2011’de Fatmagül'ün Suçu Ne? dizisinde Avukat Kadir
2012’de Karadayı’da
2014’te Her Sevda Bir Veda dizisinde
2014’te Paramparça dizisinde
2019’da Atiye dizisinde Mustafa Özgürsoy
2021’de Üç Kuruş dizisinde Oktay Çaka
ALDIĞI ÖDÜLLER
1989’da Kültür ve Turizm Bakanlığı - "Kör Buluşma" ile "En İyi 10 Senaryo" ödülü
1994’te İsmet Küntay Tiyatro Ödülleri - Kıyamet Sularında - "En İyi Oyun Yazarı" ödülü,
1996’da Avni Dilligil Ödülleri - Kıyamet Sularında ile "En İyi Oyun Yazarı" ödülü
1997’de Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü - Sokağa Çıkma Yasağı
2000’de Avni Dilligil Ödülleri - Sokağa Çıkma Yasağı ile "En İyi Oyun Yazarı"
2006’da 43. Altın Portakal Film Festivali - Eve Dönüş filmi ile - En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
2007’de Sadri Alışık Ödülleri - Eve Dönüş filmi ile - En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
2011’de 15. Afife Tiyatro Ödülleri - Yılın En Başarılı Yardımcı Erkek Oyuncusu - Ölüleri Gömün - İstanbul Devlet Tiyatrosu