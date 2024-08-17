Kartal Tibet’in üvey oğlunu görenler gözlerine inanamadı

"Fatmagül'ün Suçu Ne?", "Atiye", "Paramparça", Çiçek Taksi" gibi birçok başarılı yapımda rol alan Civan Canova'nın üvey babasının Kartal Tibet olduğunu öğrenenler adeta büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Küçük anne ve babası ayrılan ünlü aktör, anneannesi tarafından büyütüldü. Annesi ikinci evliliğini oyuncu Kartal Tibet ile yaptı. Üvey babası Kartal Tibet, Civan Canova'yı film setleri ile tanıştıran isim oldu.

CİVAN CANOVA KİMDİR?

Tam ismi ile Ahmet Civan Canova, 28 Haziran 1955 yılında Ankara’da doğmuştur. Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu olan Canova; oyun yazarı, senarist ve tiyatro yönetmeni kimliğiyle de tanınmıştır.

1979’dan beri Devlet Tiyatrosu sanatçısı olarak pek çok tiyatroda rol alan Civan Canova 1990'lı yıllardan beri yazdığı tiyatro oyunları ile birçok ödülün de sahibi olmuştur. Birçok dizi ve filmde bulunan ünlü oyuncu, 2006’da Eve Dönüş filmindeki işkenceci polis rolüyle Altın Portakal En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nün ve 2011’de Ölüleri Gömün oyunundaki rolüyle Afife Tiyatro Ödülleri Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu Ödülü'nün sahibi olmuştur.

Civan Canova, 4 Ağustos’ta Instagram hesabında yayınladığı videoda, kolunda hissettiği ağrı sebebiyle gittiği hastanede çekilen MR neticesinde akciğerinde kitle tespit edildiğini duyurmuştu.

Bir süredir tedavisi devam ettikten sonra 20 Ağustos 2022’de 67 yaşında hayatını kaybetti.

Ünlü aktörün cenazesi 23 Ağustos’ta İstanbul Devlet Tiyatrosu Mecidiyeköy Büyük Salonda yapılmıştır. Civan Canova mezarı Zincirlikuyu Mezarlığı'ndadır.

CİVAN CANOVA'NIN YER ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

Civan Canova tiyatroları, dizileri ve filmleri ile izleyicilerinde hayranlık uyandırmıştır. Her daim sanat ile iç içe yaşamında tiyatro oyunları, sinema ve dizilerdeki rolleri ile beğenilmiştir.

1974’te Arkadaş filminde Halil

1977’de Nehir filminde Engin

1981’de Mutlu Ol Yeter

1981’de Yaşamak Bu Değil filminde Fatih

1982’de Berduşlar filminde Kenan

1983’te Yıkılan Gurur filminde Naci

1986’da Acı Lokma filminde Ömer

1986’da Hırsız

1990’da Yalancı Şafak dizisinde

1995: Sokaktaki Adam

1996’da 80. Adım filminde Sedat

1996’da Bizim Aile dizisinde Ataç

1997’de Sır

2000’de Çiçek Taksi dizisinde Celal Kıraç

2000’de F Tipi

2003’te Ömerçip’te Celal

2004’te Gece Yürüyüşü dizisinde Cüneyt

2005’te Çeşm-i Bülbül dizisinde

2006’da Eve Dönüş filminde İşkenceci Polis

2006’da Esir Kalpler dizisinde Ekrem Akerman

2007’de Arka Sokaklar dizisinde Nazım Tahsin / Narkotik Nazım

2007’de Eksik Etek’te

2008’de Ay Işığı filminde Yıldırım Duman

2008’de Sınıf dizisinde

2010’da 72. Koğuş filminde Katil Hilmi

2010’da Sensiz Yaşayamam dizisinde Mummer

2011’de Fatmagül'ün Suçu Ne? dizisinde Avukat Kadir

2012’de Karadayı’da

2014’te Her Sevda Bir Veda dizisinde

2014’te Paramparça dizisinde

2019’da Atiye dizisinde Mustafa Özgürsoy

2021’de Üç Kuruş dizisinde Oktay Çaka

ALDIĞI ÖDÜLLER

1989’da Kültür ve Turizm Bakanlığı - "Kör Buluşma" ile "En İyi 10 Senaryo" ödülü

1994’te İsmet Küntay Tiyatro Ödülleri - Kıyamet Sularında - "En İyi Oyun Yazarı" ödülü,

1996’da Avni Dilligil Ödülleri - Kıyamet Sularında ile "En İyi Oyun Yazarı" ödülü

1997’de Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü - Sokağa Çıkma Yasağı

2000’de Avni Dilligil Ödülleri - Sokağa Çıkma Yasağı ile "En İyi Oyun Yazarı"

2006’da 43. Altın Portakal Film Festivali - Eve Dönüş filmi ile - En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

2007’de Sadri Alışık Ödülleri - Eve Dönüş filmi ile - En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

2011’de 15. Afife Tiyatro Ödülleri - Yılın En Başarılı Yardımcı Erkek Oyuncusu - Ölüleri Gömün - İstanbul Devlet Tiyatrosu