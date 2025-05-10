Kartal yüksek uçuyor: Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye bir darbe daha

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında oynanan derbide Beşiktaş Fibabanka, konuk ettiği Fenerbahçe Beko'yu 72-62 yendi.
Bu sonuçla galibiyet serisini 14 maça çıkaran Beşiktaş, ligde 23. galibiyetini aldı. Sarı-lacivert takım ise 3. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.
BEŞİKTAŞ FİBABANKA 72 FENERBAHÇE BEKO 62
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Emin Moğulkoç, Polat Parlak, Ahmet Tatlıcı
Beşiktaş Fibabanka: Needham 5, Berk İbrahim Uğurlu 4, Mathews 20, Terry 10, Sleva 4, Allman 21, Plavsic 2, Yiğit Arslan 6, Morgan, Kerem Kuthan Konan
Fenerbahçe Beko: Zagars, Guduric 3, Tarık Biberovic 4, Hayes-Davis 20, Birch 6, McCollum 8, Sertaç Şanlı 3, Melih Mahmutoğlu 9, Hall 2, Colson 7, Mert Emre Ekşioğlu
1. Periyot: 17-7
Devre: 32-33
3. Periyot: 55-53