Kartal yüksek uçuyor: Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye bir darbe daha

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / AA
Kartal yüksek uçuyor: Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye bir darbe daha

Geçen hafta futbolda Fenerbahçe'yi yenen Beşiktaş basketbolda da rakibine geçit vermedi. Ligin ilk iki sırasındaki takımı karşı karşıya getiren maçtan siyah beyazlılar 72-62 galip ayrıldı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında oynanan derbide Beşiktaş Fibabanka, konuk ettiği Fenerbahçe Beko'yu 72-62 yendi.

Bu sonuçla galibiyet serisini 14 maça çıkaran Beşiktaş, ligde 23. galibiyetini aldı. Sarı-lacivert takım ise 3. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

BEŞİKTAŞ FİBABANKA 72 FENERBAHÇE BEKO 62

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Emin Moğulkoç, Polat Parlak, Ahmet Tatlıcı

Beşiktaş Fibabanka: Needham 5, Berk İbrahim Uğurlu 4, Mathews 20, Terry 10, Sleva 4, Allman 21, Plavsic 2, Yiğit Arslan 6, Morgan, Kerem Kuthan Konan

Fenerbahçe Beko: Zagars, Guduric 3, Tarık Biberovic 4, Hayes-Davis 20, Birch 6, McCollum 8, Sertaç Şanlı 3, Melih Mahmutoğlu 9, Hall 2, Colson 7, Mert Emre Ekşioğlu

1. Periyot: 17-7

Devre: 32-33

3. Periyot: 55-53

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