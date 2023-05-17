Kartal’da 19 Mayıs kutlamaları başladı

Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları spor etkinlikleri ve farklı aktivitelerle başladı. Kartal Meydanı’nda kurulan alanda üç gün boyunca devam edecek etkinliklerin ilk gününde spor şöleni yaşandı.

Kartal’da 19 Mayıs kutlamaları başladı

Kartal Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan, ‘Kartal Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Şöleni’nin ilk günü şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Törene, Kartal’daki kamu ve özel eğitim kurumlarının lise bölümü öğrencileri, spor kulüpleri, spor hocaları, öğretmenler, idareciler ve vatandaşlar katılım sağladı. Kartal Meydanı’nda kurulan özel alanda plaj voleybolu, basketbol, ayak tenisi, canlı langırt, VR etkinlikleri ve çeşitli simülasyon etkinlikleri yapıldı.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında kurulan etkinlik alanını ziyaret eden Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar, okul takımlarının maçlarını izleyerek gençlere başarılar diledi.

Kartal Meydanı’nda 3 gün boyunca spor aktiviteleri ve turnuvaların yapılacağı alanda ilk gün, sporcular kıyasıya mücadele ederek ter döktü. Kum getirilerek özel olarak hazırlanan plaj voleybolu sahasında ikisi yedek 3 kişiden oluşan takımlar kıyasıya mücadele ederken; yine 3 kişilik takımlardan oluşan basketbol takımları potada yarıştı.

3 gün boyunca saat 10.00 ila 20.00 saatleri arasında devam edecek etkinliklerde basketbolda 16, Ayak Tenisi’nde 16 ve plaj voleybolunda ise 12 ayrı okul mücadele edecek. Kartal Meydanı’nın her bir köşesinde farklı spor müsabakaları ve aktivitelerinin yer aldığı kutlamalar kapsamında, Kartal Amatör Spor Kulüpleri Birliği’ne bağlı kulüplerin katıldığı turnuvalar da düzenlenecek.

Öne Çıkanlar
Sandık görevlisi nasıl olunur? Sandık görevlisi olma şartları neler?
Sandık görevlisi nasıl olunur? Sandık görevlisi olma şartları neler?
Devleti yükten kurtarmak isteyen ancak görmezden gelinen 550 binden fazla bedelli askerlik mağduru sandığı bekliyor
Devleti yükten kurtarmak isteyen ancak görmezden gelinen 550 binden fazla bedelli askerlik mağduru sandığı bekliyor
UEFA, Türkiye maçında yaşanan olaylar nedeniyle Ermenistan'a ceza kesti
UEFA, Türkiye maçında yaşanan olaylar nedeniyle Ermenistan'a ceza kesti
EYT kapsamına alınmayan staj ve çıraklık mağdurlarıyla alay edercesine konuşan Vedat Bilgin Ankara milletvekili seçildi
EYT kapsamına alınmayan staj ve çıraklık mağdurlarıyla alay edercesine konuşan Vedat Bilgin Ankara milletvekili seçildi
Çin’in bedava verdiği aşıları 12 milyon dolara devlete satan Cantürk Alagöz Iğdır’dan AKP milletvekili oldu
Çin’in bedava verdiği aşıları 12 milyon dolara devlete satan Cantürk Alagöz Iğdır’dan AKP milletvekili oldu
Seçimin galibi: Nefret ve daha fazla nefret
Seçimin galibi: Nefret ve daha fazla nefret
Son Haberler
Bursa’da 15 yıldır köftecilik yapan Türk esnaf Suriyelilerin saldırısına uğradı Güncel
Bursa’da 15 yıldır köftecilik yapan Türk esnaf Suriyelilerin saldırısına uğradı
Trafikte korku dolu anlar! Seyir halindeki otomobili bir anda duman kapladı Güncel
Trafikte korku dolu anlar! Seyir halindeki otomobili bir anda duman kapladı
Vatandaş Ekrem İmamoğlu’na sarılarak ağladı Güncel
Vatandaş Ekrem İmamoğlu’na sarılarak ağladı
Ankara'da kazanan çıkmadı Spor
Ankara'da kazanan çıkmadı
Adana Demirspor geriden gelip kazandı Spor
Adana Demirspor geriden gelip kazandı
Beyaz Saray'dan Karadeniz Tahıl Koridoru açıklaması Dünya
Beyaz Saray'dan Karadeniz Tahıl Koridoru açıklaması
İYİ Parti Sözcüsü Zorlu’dan YÖK ve üniversitelere seçim çağrısı Siyaset
İYİ Parti Sözcüsü Zorlu’dan YÖK ve üniversitelere seçim çağrısı