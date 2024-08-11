Kartal'da 3 araç birbirine girdi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kartal'da 3 araç birbirine girdi

İstanbul'un Kartal ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolünü kaybeden bir otomobil, önce bir başka araca çarptı, sonra karşı şeride geçerek başka bir araca daha çarpması sonucu trafik sinyalizasyon direğine hızla çarparak durabildi.

Olay, gece saatlerinde Turgut Özal Bulvarı'nda gerçekleşti. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, E.G. isimli sürücünün yönetimindeki araç, direksiyon hakimiyetinin kaybolması neticesinde, ilk olarak plakası belirlenemeyen bir araca çarptı, ardından İ.M. idaresindeki başka bir araca daha temas etmiş ve son olarak trafik ışıklarına çarparak ancak durabildi.

Kazada, E.G. yaralanırken, olay yerinde bulunan vatandaşlar tarafından ilk yardım müdahalesi yapıldı ve sağlık ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü hastaneye sevk etti. Polis ekipleri ise kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

İlgili Haberler
87 yıllık Adana Havalimanı taşınıyor
87 yıllık Adana Havalimanı taşınıyor
Almanya’nın 'seyahat uyarısı' yönündeki iddialar asılsız olduğu açıklandı
Almanya’nın 'seyahat uyarısı' yönündeki iddialar asılsız olduğu açıklandı
"Bir günlükler"in ölüm uçuşu başladı
"Bir günlükler"in ölüm uçuşu başladı
Kampa geldikleri karavan devrildi: Çift yaralandı
Kampa geldikleri karavan devrildi: Çift yaralandı
Bitlis Valiliğinden 150 köpeğin zehirlenerek öldürüldüğüne yönelik açıklama
Bitlis Valiliğinden 150 köpeğin zehirlenerek öldürüldüğüne yönelik açıklama
Amerika Fransa'yı yıktı altını kaptı
Amerika Fransa'yı yıktı altını kaptı
Arjantin’de dehşet: Kovulan işçi uçakla fabrikaya çarparak intihar etti
Arjantin’de dehşet: Kovulan işçi uçakla fabrikaya çarparak intihar etti
Düğünde şok anlar: Gelin damada saldırdı gözaltına alındı
Düğünde şok anlar: Gelin damada saldırdı gözaltına alındı
Son Haberler
Microsoft'tan Paint 3D'ye veda Teknoloji
Microsoft'tan Paint 3D'ye veda
Lastik bayisinde yangın çıktı Yerel Haberler
Lastik bayisinde yangın çıktı
Zara, Türkiye'den çekiliyor mu? Ünlü giyim devinden yanıt geldi Gündem
Zara, Türkiye'den çekiliyor mu? Ünlü giyim devinden yanıt geldi
Adana’da faaliyet gösteriyordu! Ünlü şirket konkordato ilan etti Ekonomi
Adana’da faaliyet gösteriyordu! Ünlü şirket konkordato ilan etti
İnternetten alışveriş yapanlar dikkat! 1 yıl ertelendi Gündem
İnternetten alışveriş yapanlar dikkat! 1 yıl ertelendi
Sıfır araç almak isteyenler dikkat: Renault'tan 513 bin TL'ye fırsat başladı Otomotiv
Sıfır araç almak isteyenler dikkat: Renault'tan 513 bin TL'ye fırsat başladı