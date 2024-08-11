Kartal'da 3 araç birbirine girdi

Olay, gece saatlerinde Turgut Özal Bulvarı'nda gerçekleşti. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, E.G. isimli sürücünün yönetimindeki araç, direksiyon hakimiyetinin kaybolması neticesinde, ilk olarak plakası belirlenemeyen bir araca çarptı, ardından İ.M. idaresindeki başka bir araca daha temas etmiş ve son olarak trafik ışıklarına çarparak ancak durabildi.

Kazada, E.G. yaralanırken, olay yerinde bulunan vatandaşlar tarafından ilk yardım müdahalesi yapıldı ve sağlık ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü hastaneye sevk etti. Polis ekipleri ise kaza ile ilgili soruşturma başlattı.