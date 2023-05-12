Kartal’da asfalt çalışmaları devam ediyor

Kartal Belediyesi, ilçenin en yoğun kullanılan cadde ve sokaklarında asfalt serim çalışmalarına devam ediyor.

Kartal’da asfalt çalışmaları devam ediyor

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in göreve geldiği 2019 yılından bugüne kadar, ilçede son 30 yılın en geniş kapsamlı asfalt serim çalışmalarını yürüten Kartal Belediyesi, ilçenin tüm mahallelerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, adliye ve hastane gibi kamu alanlarına yakın olan ve vatandaşların sık kullandığı; Onat, İzmir, Bayburt, Karacabey, Kemaliye ve Samsun sokaklarına yoğunlaşılıyor.

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Kentin 6 noktasında yürütülen asfalt serim çalışması büyük oranda tamamlanırken; 6 noktaya 1300 metre uzunluğunda 2 bin ton asfalt serildi. 14 mahallede çalışmalar sürerken, 2022-2023 yıllarındaki çalışmalarda ise yaklaşık 47 bin 500 ton asfalt serimi yapıldı.

Başkan Yüksel, göreve gelmeden önce Kartal’da asfalt seferberliği başlatacaklarının sözünü verdiklerini hatırlatarak, çalışmalara ara vermeden devam edileceğini belirtti. Yüksel, “Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, havaların ısınmasıyla beraber asfalt serimine hız verdi. Ekiplerimiz komşularımızın araç ve yaya trafiğini rahatlatmak için gece gündüz çalışıyor. 6 farklı noktada 1300 metre uzunluğunda 2 bin ton asfalt serimi büyük oranda tamamlandı. Tüm mahallelerimizde asfalt çalışmalarımız yaz boyunca devam edecek.”

Kartal Belediyesi yetkilileri, havaların ısınmasıyla gelecek aylarda da Komşu İletişim Merkezi ve ilçe muhtarlıklarına gelen talepler doğrultusunda Kartal’ın 20 mahallesinde çalışmaların devam edeceğini bildirdi.

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