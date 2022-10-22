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Balıkçı teknesi Albatros yandı 

Kartal’da sahil iskelesinde karada bulunan balıkçı Albatros isimli balıkçı teknesi alev aldı. Cayır cayır yanan tekneyi itfaiye ekipleri söndürdü. 

Haber Giriş: 22 Ekim 2022 Cumartesi - 06:37
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Kartal'da balıkçı teknesi Albatros yandı 

Balıkçı teknesi Albatros yandı 
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İHA'nın haberine göre, olay sabah saatlerinde 05:00 sularından Kartal Kumcular iskelesi mevkii sahil boyunda meydana geldi. Albatros isimli 12 metrelik balıkçı teknesi sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. 

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri, Kartal ve Pendik bölgesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından Albatros isimli balıkçı teknesi söndürme ve soğutma çalışmalarından sonra kontrol altına alındı. 

Olay yerine sahil kesiminde bulunan deniz polis ekipleri ise yangının bulunduğu noktaya denizden aydınlatma desteği verdi. Olayda ilgili görgü tanıklarının ifadesine göre iki kişinin tekne içerisinde olduğunu söyledi. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemezken polis ekipleri olay ile ilgili incelemeleri devam ediyor.

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