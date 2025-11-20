Olay, 6 Nisan Pazar günü saat 22.30 sıralarında Karlıktepe Mahallesi Buğday Sokak'ta meydana geldi. Özbekistan uyruklu Shokhsanam Tolıbova ile eşi Emre Erim arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Öfkelenen Tolıbova mutfaktan aldığı bıçakla eşi Emre Erim'i bıçakladı.

Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Erim'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili gözaltına alınan Shokhsanam Tolıbova emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesine sevk edildi.

Tolıbova 7 Nisan'da sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Hazırlanan iddianamede, sanık Shokhsanam Tolıbova hakkında 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.24. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık Shokhsanam Tolıbova hazır bulunurken, duruşmaya ölen Emre Erim’in annesi ve taraf avukatları da katıldı.

'SANIK BALKONDAYDI'

Duruşmada tanık olarak dinlenen taksi şoförü, "Sanığı hatırladım, ben taksiciyim. Olay yerine gittiğimde sanık balkondaydı. Bana yardım etmemi söyledi. Durağı aramış ben duraktan yolcu var diye gittim. Yukarı çıktığımda 'Hasta nerede' dedim, hastayı görmedim. Sanığa sordum 'İçeride' dedi. Kanlar içinde yatıyordu ben dışarı çıktım sonra. 5-10 dakika sonra polisler geldi" dedi.

'OĞLUM BÖYLE BİR SON HAK ETMEDİ'

Ölen Emre Erim’in annesi ise, "Benim oğlum böyle bir son hak etmiyordu. Şikayetim devam ediyor" dedi.

'YAPMADIĞIM ŞEY YÜZÜNDEN TUTUKLUYUM'

Tutuklu sanık Shokhsanam Tolıbova ise, "Ben suçsuzum, ben yapmadım yapmadığım şey yüzünden tutukluyum. Kimse bana inanmıyor ben suçsuzum herkes beni suçluyor ama ben suçsuzum, evet mesaj attım ama ben yapmadım. Bilseydim böyle olacağını mesajları atmazdım. Eşime her zaman sahip çıktım. Evimi, arabamı altınlarımı sattım hiçbir şeyim kalmadı" dedi.

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMI TALEP EDİLDİ

Duruşmada Cumhuriyet Savcısı mütalaasını açıkladı. Cmhuriyet Savcısı mütalaasında sanığın, eşi olan maktule karşı bıçakla 'Eşe karşı kasten öldürme' suçunu işlemesi dolayısıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını ve sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti. Mahkeme, duruşmayı 17 Şubat 2026 tarihine erteledi.