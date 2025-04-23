Kartal'da bir bina yıkım esnasında çöktü

Kaynak: İHA
Kartal'da bir bina yıkım esnasında çöktü

İstanbul'un Kartal ilçesinde bir bina yıkım çalışması sırasında çöktü. Binanın 3 ay önce risk nedeniyle tahliye edildiği öğrenildi.

Kartal ilçesinde bir bina yıkım çalışması sırasında çöktü. Binanın 3 ay önce risk nedeniyle tahliye edildiği öğrenildi.

Olay, Cevizli Mahallesi Anıl Sokak üzerinde meydana geldi. 3 ay önce kolonlarının patlaması nedeniyle boşaltılan bina, depremde iyice hasar aldığı gerekçesiyle çevre sakinlerinin ihbarı üzerine ekiplerin yıkım çalışması esnasında devrildi. Olay nedeniyle sokak bir anda toz bulutuyla kaplandı. Olayda şans eseri can kaybı ve yaralanma olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

Son Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla bir araya geldi
Nisan ayında öyle bir bastırdı ki... Her yer beyaza büründü!
Nisan ayında öyle bir bastırdı ki... Her yer beyaza büründü!
Pegasus deprem nedeniyle tavan bilet ücretini bin 750 TL olarak sabitledi
Pegasus deprem nedeniyle tavan bilet ücretini bin 750 TL olarak sabitledi
Pancar toplarken kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Pancar toplarken kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Milli voleybolcu deprem sonrası GSM operatörlerine tepki gösterdi
Milli voleybolcu deprem sonrası GSM operatörlerine tepki gösterdi