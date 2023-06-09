Kartal’da, dalgıçlar deniz temizliği yaptı

Kartal Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, Pozitif Gelişim Platformu ve Divefan Club iş birliğiyle “Su Yoksa Hayat Yok” sloganıyla düzenlenen ‘Marmara Hepimizin’ etkinliğinde dünya üzerindeki en önemli çevre sorunlarından birinin denizlerin kirliliği olduğu vurgulandı.



“MARMARA DENİZİ’NİN TEMİZ KALMASI İÇİN HERKESE GÖREV DÜŞÜYOR”

Etkinliğe, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcı Cengiz Türkmen, birim müdürlerinin yanı sıra Kartal’daki bazı okulların öğrencileri katıldı. Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Cengiz Türkmen, geçen yıllarda yaşanan müsilaj gibi çevre felaketlerini örnek vererek, 11 bin 350 kilometrekarelik alana sahip Marmara Denizi’nin alarm verdiğini söyledi. 25-30 milyon kişinin Marmara Bölgesi’nde yaşadığını ve denize 123’ten fazla ilçenin kıyısı olduğunu kaydeden Türkmen, böylesine kilit bir noktada bulunan Marmara Denizi’nin temiz kalması için duyarlı olmak gerektiğini ve denizin kirletilmemesi için herkese görevlere düştüğüne dikkat çekti.



Başkan Yardımcısı Türkmen’in ardından söz alan Kartal Belediyesi İklim İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Dr. Dilek Kars ise 2016 yılından bu yana her yıl bu etkinliği gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, denizdeki kirliliğin tüm çevreyi yaşanamaz hale getirdiğini söyledi.



DENİZİN DİBİNDEN KİLOLARCA ATIK ÇIKARILDI

Yapılan konuşmaların ardından aralarında Pozitif Gelişim Platformu üyesi Filiz Tüfek’in de bulunduğu bir grup dalgıç, denize dalarak dip temizliği gerçekleştirdi. Kartal Yakacık Yüksel İlhan Alanyalı Anadolu Lisesi öğrencilerinin de izlediği temizlik çalışmasında dipte bez çuvallara konulan kilolarca atık, denizden çıkarılarak açıkta bekleyen tekneye aktarıldı. Denizin altından çıkarılan atıklar sahile getirilerek sergilendi.



Dalışı gerçekleştiren ekibin lideri Özkan Sönmez, dipte görüş mesafesinin 1 metreden bile az olduğunu, kirlilik işareti olarak yoğun yosunlaşma olduğunu söyledi. Denizin dibinde tüm ekipmanları ile birlikte klozet bile olduğunu ve bazı atıkların ancak vinç ile çıkarılabileceğini kaydeden Sönmez, denizlerin temiz bir miras olarak gelecek nesillere bırakılması gerektiğini belirtti.

