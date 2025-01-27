Kartal'da freni patlayan yolcu minibüsü kuaföre daldı! 3 kişi yaralandı

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul Kartal’da şehir içinde çalışan bir minibüs sürücüsü hakimiyetini kaybederek cadde üzerinde bulunan bir berber dükkanına girdi. Kazada berber dükkanında bulunan 3 kişi sıkıştı. Ekipler, 3 kişiyi sıkıştığı yerden kurtararak hastaneye kaldırdı.

Kaza, Kartal Karlıktepe Mahallesi Yakacık Caddesi üzerinde saat 09.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, frenin patlaması sonucunda sürücü Fehmi G.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 M 3072 plakalı yolcu minibüsü, cadde üzerinde bulunan bir kuaföre girdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, 3 kişiyi sıkıştığı yerden çıkardı. Kazada yaralanan Zeki C, Zafer K.ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

“İÇERİDE MÜŞTERİLERİM VARDI

Dükkan sahibi Tahsin Çetinkaya, “İçeride müşterilerim vardı. Birinin durumu ağır. Çırağım ve elemanım vardı. Hepsi de yaralı. Minibüsün freni patlamış” diye konuştu.

Kazayı gören Mustafa Arslan isimli bir vatandaş ise, “Minibüs Marmaray'ın oradan aşağı doğru geldi, freni patlamış. Freni patlayınca direksiyon hakimiyetini kaybederek berber dükkanına girdi. 3 yaralı var” dedi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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