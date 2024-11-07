Kartal'da gaz beton yüklü kamyon 2 katlı binaya daldı! Facia ucuz atlatıldı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kartal'da gaz beton yüklü kamyon 2 katlı binaya daldı! Facia ucuz atlatıldı

İstanbul Kartal'da yokuş aşağıya inen gaz beton yüklü kamyon, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu duramayarak 2 katlı binadaki evin yatak odasına girdi.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi, Kaya Sokak'ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Erol Ayvaz'ın kullandığı 34 YY 1980 plakalı gaz beton yüklü kamyon, yokuş aşağı indiği sırada şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce yol kenarındaki elektrik direğine ardından 2 katlı binaya girdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, emniyet şeridi çekerek önlem alırken itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan yaralı şoförü çıkarmak için çalışma başlattı.

Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından Ayvaz, kamyonun çarptığı evin odasından alınarak sağlık görevlilerine teslim edildi.

Hastaneye kaldırılan şoförün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken kamyonun çarptığı odada kimsenin olmaması ise olası bir faciayı önledi. Binada ve kamyonda hasar oluşurken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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"TORUNUM VE HANIM MUTFAKTAYDI"

Kamyonun çarptığı ev sahibi Nafiz Gülsoy, "Ben işteydim, komşu aradı. Öyle haberimiz oldu. Torunum ve hanım mutfaktaydı. Mutfağa girse Allah korumuş, burası yatak odası. Yaralı kurtulsun gerisi önemli değil, mal yerine gelir. Ailem sağlıklı geresi önemli değil" dedi.

"DEPREM OLDU SANDIK"

Kamyonun çarptığı binanın bitişiğinde oturan Orhan Demir ise "Şoförün dediğine göre firen tutmamış. Geldiğimde kimse yoktu. Ben müdahale etmek istedim yapabileceğim bir şey değildi. Yan binada oturuyorum. Deprem oldu zannettim. Çıktım her yer duman olmuş. Evden kimse yaralanmamış. Oturma odasına çarpmış" diye konuştu.

Davetsiz misafir yatak odasına böyle daldı! Facia ucuz atlatıldı

Davetsiz misafir yatak odasına böyle daldı! Facia ucuz atlatıldı

Davetsiz misafir yatak odasına böyle daldı! Facia ucuz atlatıldı

Davetsiz misafir yatak odasına böyle daldı! Facia ucuz atlatıldı

Davetsiz misafir yatak odasına böyle daldı! Facia ucuz atlatıldı

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