Kartal'da gece yarısı trafik kazası

Olay 00.00 sıralarında Kartal Kordonboyu Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde gerçekleşti. Pendik istikametinde seyir halindeki otomobil önündeki aracın ani fren yapması nedeniyle sağa doğru manevra yaptı. Manevra sonucunda otomobilin yan tarafında seyreden ve duran araçlara çarpmasıyla zincirleme kaza oluştu.

Kaza sonucu araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

Kaza yapan araçların bir tanesinin LPG’li olması nedeniyle itfaiye ve polis ekipleri yolda güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.