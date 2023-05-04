Kartal'da 'Glütensiz Hayat Şenliği’ başlıyor

Çölyak hastalığına karşı toplumu bilinçlendirmek amacıyla Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen şenlik, 7 Mayıs Pazar günü 14.00 ile 17.00 saatleri arasında Kartal Meydanı’nda yapılacak.

KONUNUN UZMANLARI ÇÖLYAK HASTALIĞINI KONUŞACAK

‘Dünya Çölyak Günü’ kapsamında düzenlenecek ve glütenin insan hayatındaki etkilerinin konuşulacağı etkinliğe, Kızılay Kartal Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Zeynep Kayra Madanı ile Kızılay Kartal Hastanesi Uzman Diyetisyen Ayşe Nur Fişek konuşmacı olarak katılacak. Konunun uzmanları çölyak hastalığı, buğday, arpa ve çavdar gibi besinlerde bulunan glüten proteini, hastalığın belirtileri ve neler yapılması gerektiği ile ilgili katılımcıları bilgilendirecek.

Toplumda farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenecek Glütensiz Hayat Şenliği etkinliklerinde, glütensiz ürün üreten firmaların ürün dağıtımı ve çocuk etkinlikleri de yer alacak. Etkinlikte Berk Çardaklı da konser verecek.