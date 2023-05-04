Kartal'da 'Glütensiz Hayat Şenliği’ başlıyor

İstanbul Kartal Belediyesi, Toplum Merkezi ve Kızılay Kartal Hastanesi işbirliğiyle çölyak hastalığına karşı farkındalık yaratmak amacıyla ‘Glütensiz Hayat Şenliği’ düzenliyor.

Kartal'da 'Glütensiz Hayat Şenliği’ başlıyor

Çölyak hastalığına karşı toplumu bilinçlendirmek amacıyla Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen şenlik, 7 Mayıs Pazar günü 14.00 ile 17.00 saatleri arasında Kartal Meydanı’nda yapılacak.

KONUNUN UZMANLARI ÇÖLYAK HASTALIĞINI KONUŞACAK

‘Dünya Çölyak Günü’ kapsamında düzenlenecek ve glütenin insan hayatındaki etkilerinin konuşulacağı etkinliğe, Kızılay Kartal Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Zeynep Kayra Madanı ile Kızılay Kartal Hastanesi Uzman Diyetisyen Ayşe Nur Fişek konuşmacı olarak katılacak. Konunun uzmanları çölyak hastalığı, buğday, arpa ve çavdar gibi besinlerde bulunan glüten proteini, hastalığın belirtileri ve neler yapılması gerektiği ile ilgili katılımcıları bilgilendirecek.

Toplumda farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenecek Glütensiz Hayat Şenliği etkinliklerinde, glütensiz ürün üreten firmaların ürün dağıtımı ve çocuk etkinlikleri de yer alacak. Etkinlikte Berk Çardaklı da konser verecek.

6877e6b8-5f84-4f68-9711-cdec79f3e5ae-w.jpeg

Öne Çıkanlar
Sağlıkhane mi ticarethane mi belli değil!
Sağlıkhane mi ticarethane mi belli değil!
Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Aile 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile yeni bölüm ne zaman?
Aile 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile yeni bölüm ne zaman?
TOGG Boğaz Köprüsü'nde arıza yaptı. Görülmesin diye üstü örtüldü
TOGG Boğaz Köprüsü'nde arıza yaptı. Görülmesin diye üstü örtüldü
3 Mayıs Türkçülük Günü nedir? 3 Mayıs Türkçülük Günü nasıl ortaya çıktı?
3 Mayıs Türkçülük Günü nedir? 3 Mayıs Türkçülük Günü nasıl ortaya çıktı?
Tiny House nedir? Tiny House özellikleri neler?
Tiny House nedir? Tiny House özellikleri neler?
Son Haberler
Eylemde polise tokat atan astsubayla ilgili yeni gelişme Güncel
Eylemde polise tokat atan astsubayla ilgili yeni gelişme
Alişan'dan yıllar sonra gelen para itirafı şoke etti Magazin
Alişan'dan yıllar sonra gelen para itirafı şoke etti
Antalya'da otobüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü Güncel
Antalya'da otobüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü
Nebati emeklilik günlerine mi hazırlanıyor: Buğdayla sohbet ederim, pamukla hemhal olurum Siyaset
Nebati emeklilik günlerine mi hazırlanıyor: Buğdayla sohbet ederim, pamukla hemhal olurum
Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu Güncel
Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu
Bursa’da FETÖ operasyonu Güncel
Bursa’da FETÖ operasyonu
Oy atmaya gittiğinizde bu çocuğun sözlerini hatırlayın Güncel
Oy atmaya gittiğinizde bu çocuğun sözlerini hatırlayın