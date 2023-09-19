Kartal'da hastane otoparkında araç yangını

Hastanenin acil servisindeki vatandaşlar ve hastalar tedbir amaçlı tahliye edildi.

Yangın Nasıl Çıktı?

Yangın saat 22.00 sıralarında hastanenin kapalı personel otoparkında meydana geldi. Bir cipte henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Vatandaşlar ve Hastalar Tahliye Edildi

Yangın sırasında hastanenin acil servisinde bulunan vatandaşlar, tedbir amaçlı tahliye edildi. Müşahade altında bulunan hastalar ise hastane bahçesinde başka hastaneye sevk edilmek için ambulans bekledi. Yangına ilk müdahaleyi yangın tüpleriyle hastanenin güvenlik görevlileri yaptı.

Yangın Kısa Sürede Söndürüldü

Kısa sürede hastaneye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin çalışması sonucu kısa sürede söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.