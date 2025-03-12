Kartal’da helikopter destekli ‘Huzur İstanbul’ denetimi

Kaynak: DHA

İstanbul Kartal'da helikopter destekli denetim gerçekleştirildi.

Denetimler sırasında durdurulan araçlar aranırken, sürücü ve yolculara Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusu yapıldı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, akşam saatlerinde Ulunay Caddesi Topselvi Mahallesi'nde ‘Huzur ve Güven İstanbul’ denetimi yapıldı.

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Denetime, Asayiş Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler katıldı. Helikopter ile havadan destek verilen denetimlerde durdurulan araçlar aranırken, sürücü ve yolculara Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusu yapıldı.

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