Kartal'da korkutan yangın

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kartal'da korkutan yangın

Kartal'da bina yangını! Ekipler müdahale ediyor

Kartal'da bina yangını! Ekipler müdahale ediyor.

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