Kartal’da minibüste korku dolu anlar: 20 yolcu son anda tahliye edildi

Düzenleme: Kaynak: İHA

İstanbul Kartal’da seyir halinde olan bir minibüste dumanlar yükseldi. Durumu fark eden şoför minibüsü durdurarak araçta bulunan yolcuları tahliye etti. 20 kişinin bulunduğu minibüs alev alarak kule döndü.

Olay, Kartal Hürriyet Mahallesi Vatansever Caddesi'nde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Kartal-Yayalar Mahallesi güzergahında çalışan 34 M 1070 plakalı yolcu minibüsünden Kartal istikametine seyir halindeyken dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden şoför minibüsü durdurarak araçta bulunan 20 yolcuyu tahliye etti. Alevlerin yükseldiği yangında ara ara patlamalar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

Minibüste yolcu olarak bulunan Necati Demirci, "Arıza nedeniyle bir anda yangın çıktı. Arabada 20 yolcu vardı, yolcular tahliye oldu" dedi. Yangında yaralanan ya da hayatını kaybeden olmazken, yanan minibüs ise kullanılamaz hale geldi. Olaya ilişkin çalışma başlatıldı.

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