Kartal’da otomobil alev topuna döndü

Kaynak: İHA
Kartal’da otomobil alev topuna döndü

Kartal'da seyir halinde olan otomobilde yangın çıktı. Alev topuna dönen araç itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kartal'da seyir halinde olan otomobilde yangın çıktı. Alev topuna dönen araç itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

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Olay, Kartal Esentepe Mahallesi Çanakkale Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki bir otomobilden dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek kendini dışarı attı. Kısa süre içinde araç alev topuna döndü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

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