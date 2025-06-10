Kartal'da otomobil takla attı: İki yaralı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kartal'da otomobil takla attı: İki yaralı

İstanbul Kartal'da seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada sürücü ile yanındaki kişi yaralandı.

Kaza, saat 00.00 sıralarında D-100 Karayolu Kartal- Samandıra Bağlantı Yolu'nda meydana geldi. Ankara istikametine ilerleyen 57 FD 608 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu takla attı.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışarak yaralanan Sinan U. ile İsa Y., itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu bulundukları yerden çıkarıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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