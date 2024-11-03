Kartal'da, otomobilin çarptığı Sibel hayatını kaybettii

Kartal'da, yolun karşısına geçmeye çalışan Sibel Güngör'e (19) otomobil çarparak ölümüne yol açtı. Kaza, 3 Kasım 2024 tarihinde saat 22.00 sıralarında Sahil yolu Pendik istikametinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, A.E.T. yönetimindeki 34 AET 053 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta karşıdan karşıya geçmeye çalışan Sibel Güngör'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle Güngör, yola savruldu ve ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Güngör'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlatırken, Sibel Güngör'ün cansız bedeni morga kaldırıldı. Kaza anı, kırmızı ışıkta bekleyen bir aracın iç kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Güngör'ün yolun karşısına geçmeye çalışırken aracın çarpma anı görüntülere takıldı.