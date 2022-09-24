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Kartal’da silahlı bıçaklı dehşet. Silahla yaralandı, bıçakla dükkan bastı

Kartal’da eski çalıştığı işyerini bıçakla basmaya giden şahıs, yol üzerinde tartıştığı araç sürücüsü tarafından silahla vuruldu. Yaralı halde dükkana giden şüpheli, eski patronunun üzerine bıçakla yürüdü, darp etti. 

Haber Giriş: 24 Eylül 2022 Cumartesi - 11:38
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Kartal’da silahlı bıçaklı dehşet. Silahla yaralandı, bıçakla dükkan bastı

Kartal’da silahlı bıçaklı dehşet. Silahla yaralandı, bıçakla dükkan bastı
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İHA'nın haberine göre, olay, geçtiğimiz Perşembe günü gece saat 01.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Kenan A. isimli şahıs, evinden otomobiline binerek 3 ay önce çıkarıldığı işyerini yanına aldığı bıçakla basmak için yola çıktı. 

Dükkan önüne geldiği esnada bir başka araç sürücüsüyle yol verme tartışması yaşadı. Araçtan inen sürücü birkaç el havaya ateş açtıktan sonra kendisine bıçak çıkaran Kenan A.’yı bacağından vurdu. Eli silahlı araç sürücüsü olay yerinden hızla uzaklaşırken bacağından vurulan Kenan A. ise elindeki bıçakla eski çalıştığı işyerini bastı.

ESKİ PATRONUNA BIÇAK ÇEKTİ

Dükkana giren Kenan A., kendisini işten çıkardığı gerekçesiyle husumetli olduğu patronunu önce darp etti ardından boğazına bıçak dayadı. Kenan A.’nın boş anını yakalayan eski patron ise saldırganın elinden kaçmayı başardı. İhbar üzerine olay yerine gelen polise ekipleri konuya ilişkin çalışma başlatırken yaşanan korku dolu dakikalar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaşanan olaya ilişkin konuşan işletme ortağı Turgay Şuekinci, “Eski personelimiz aracıyla işletmemizi basmaya gelirken dükkan önüne geldiği sırada ters yönden girdiği için bir sürücüyle tartışıyor ve bıçak çekiyor. Karşı tarafta kendini bıçaktan korumak için önce havaya ateş açıyor ardından bizim eski personelin ayağına ateş ediyor. Silahlı kişi olay yerinden kaçıyor. Adam yaralı halde dükkana geliyor, ortağımın boğazına bıçak dayıyor ve tartaklıyor. Ortağım bir şekilde elinden kaçmayı başarıyor” diye konuştu.

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