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Kartal’da kedi ile fare birbirine girdi

Kartal’da kedi ile farenin yol ortasında kavgası sürücülere zor anlar yaşattı. Sürücülerin şaşkın bakışları önünde gerçekleşen kavgada renkli görüntüler oluştu. Vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan kavga, sosyal medyada ilgi gördü.

Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma - 11:46
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Kartal'da sürücüler zor anlar yaşadı. Kedi ile fare birbirine girdi

Kartal’da kedi ile fare birbirine girdi
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İHA'nın haberine göre, Kartal’da Kurfalı Mahallesi'nde trafiğin ortasında kedi ile farenin kovalamaca anı renkli görüntülere sahne oldu. Çizgi filmi sahnelerini aratmayan olayda, karnı acıkan kedi, fareyi fark etmesinin ardından kovalamaya çalıştı. Fareden beklenmedik tepki gören kedi ise neye uğradığını şaşırdı. 

Kedi ve fareyi ezmemek için sürücülerin yolda durmasıyla trafik durma noktasına geldi. Sürücüler yolda duraklayarak kavgayı izlemeye başladı. Kediden kaçarak karşı şeride geçen fare kamyonun altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. 

Kamyonun altına giren fareyi çıkarmak için bir vatandaş yoğun çaba sergiledi. Kedi ile fare bir süre sonra gözden kayboldu. Öte yandan vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan kavga, sosyal medyada ilgi gördü.

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