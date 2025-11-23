Kartal sahil yolunda seyir halindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önde seyreden otomobil ve servis minibüsü ile motosiklete çarptı.



Kaza sonucu otomobildeki iki kişi araç içinde sıkıştı. Motosiklet sürücüsü, motosikleti ile karşı şeride uçtu. İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobilde sıkışan yaralıları sıkıştıkları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, motosiklet sürücüsü de sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Kaza nedeniyle polis ekipleri yola dubalar dizerek trafik akışını kontrollü olarak tek şerit halinde sağladı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik akışı yeniden normale döndü.