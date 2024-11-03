Kartal'da yaya kazası: 19 yaşındaki Sanem hayatını kaybetti

Kartal’da, yolun karşısına geçmeye çalışan Sanem Ada'ya (19) otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Ada hayatını kaybetti. Kaza anı kırmızı ışıkta bekleyen bir aracın, araç içi kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Sahil yolu Pendik istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.E.T. hakimiyetindeki 34 AET 053 plakalı otomobil, ışıklarda karşıdan karşıya geçmeye çalışan Sanem Ada'ya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Ada, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Ada'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polisin olay yerindeki çalışmasının ardından Ada'nın cansız bedeni morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan kaza anı, kırmızı ışıkta bekleyen bir aracın, araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Sanem Ada'nın kırmızı ışıkta karşıdan karşıya geçmeye çalışırken, 34 AET 053 plakalı otomobilin çarptığı ve Ada'nın yola savrulduğu anlar yer alıyor. (DHA).