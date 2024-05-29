Kartal'da zincirleme kaza: 3 yaralı

Olay, TEM Otoyolu Kartal-Samandıra bağlantı yolunda saat 15.30 sıralarında yaşandı.

34 KYT 37 plakalı otomobilin sürücüsü, direksiyon kontrolünü kaybederek aynı istikamette seyreden 34 KE 0612 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan iki araç, yol kenarında park halinde bulunan 41 UK 804 plakalı hafriyat kamyonuna çarparak durabildi.

Kaza sonucunda, yol kenarındaki inşaat alanında çalışan bir işçi ile kazaya karışan otomobillerin sürücüleri yaralandı. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla hastaneye sevk etti. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.