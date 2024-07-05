Kartal'ı yağış araçları yuttu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün günler önce yaptığı uyarılara rağmen şiddetli yağışa vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Anadolu Yakası’nda öğle saatlerinde aniden bastıran şiddetli yağış Kartal Esentepe Mahallesi Kızılırmak Sokağı göle çevirdi.
Park halindeki araçlar sel sularının içinde kaldı. Araç sahipleri, yarı bellerine kadar suların içine girerek park halindeki araçlarını sokak içerisinden kurtardı. Esnaf sel sularının dükkanlarına dolmaması için kum torbalarıyla önlem almaya çalıştı. Sokağın göle döndüğü anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.