Kartalın kanadı kırıldı

Gürün ilçesine bağlı Dayakpınar köyünde çocuklar oyun oynadıkları esnada köy sınırları içerisinde yaralı kaya kartalı buldu.

Kanadından yaralı kaya kartalının uçamadığını fark eden çocuklar kartalı eve götürerek bir gece evlerinde misafir etti.

Gürün ilçesine getirilen yaralı kaya kartalı, veteriner hekim kontrolünden geçtikten sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edilecek.

Kartalın kanadının kırık olduğu tahmin edilirken, çekilecek röntgen sayesinde kırık olup olmadığı anlaşılacak.