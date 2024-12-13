Kartalın kanadı kırıldı

Kaynak: İHA

Sivas’ın Gürün ilçesinde oyun oynayan çocuklar yaralı kaya kartalı buldu. 1 gün kartala çocuklar, hayvanı Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi

Gürün ilçesine bağlı Dayakpınar köyünde çocuklar oyun oynadıkları esnada köy sınırları içerisinde yaralı kaya kartalı buldu.

aw349433-02.jpg

Kanadından yaralı kaya kartalının uçamadığını fark eden çocuklar kartalı eve götürerek bir gece evlerinde misafir etti.

aw349433-01.jpg

Gürün ilçesine getirilen yaralı kaya kartalı, veteriner hekim kontrolünden geçtikten sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edilecek.

aw349433-03.jpg

Kartalın kanadının kırık olduğu tahmin edilirken, çekilecek röntgen sayesinde kırık olup olmadığı anlaşılacak.

aw349433-04.jpg

aw349433-05.jpg

Son Haberler
Anne ve 2 çocuğu feci yangından kurtuldu
Anne ve 2 çocuğu feci yangından kurtuldu
Sinop’ta fırtına çatıyı uçurdu
Sinop’ta fırtına çatıyı uçurdu
Bursaspor’un yeni sponsoru TOGG oldu
Bursaspor’un yeni sponsoru TOGG oldu
Niğde’de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
Niğde’de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
Beşiktaş başkan adayı Serdal Adalı bombayı patlattı: Çalışacağı teknik direktörü ve transfer stratejisini açıkladı
Beşiktaş başkan adayı Serdal Adalı bombayı patlattı: Çalışacağı teknik direktörü ve transfer stratejisini açıkladı