Türkiye Barolar Birliği (TBB) Kent ve Çevre Hukuku Komisyonu, Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangınına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada yangından bir ay önceki bakanlık denetim raporuna ve devam eden soruşturma sürecine ilişkin ifadelere yer verildi:

"Soruşturma izni verilen kamu görevlileri, soruşturmanın selameti bakımından derhâl görevden el çektirilmelidir. Bu, peşin bir suçluluk isnadı değil; tam tersine etkin, tarafsız ve güvenilir bir soruşturma yürütülmesi için zorunlu, geçici ve hukuka uygun bir idari tedbirdir. Delillerin karartılmasının, tanık beyanlarına etki edilmesinin, hiyerarşik baskı veya işyeri içi etkileşimle süreçlerin manipüle edilmesinin önüne geçmenin en basit ve en etkili yolu budur; ayrıca mağdurların adalete güvenini güçlendirir, soruşturmayı yürüten mercilerin elini rahatlatır”

‘KRONİKLEŞMİŞ 'DENETİMSİZLİK KÜLTÜRÜ'NÜN KIRILMASI İÇİN MİLAT OLMALIDIR’

"Kartalkaya'daki facia, geçmiş örneklerde olduğu gibi, çeşitli kurum ve kuruluşların organize ihmal zincirinin; etkisiz denetimin ve liyakatsizliğin ağır sonuçlarını gözler önüne sermiştir. Yangın öncesi, sırası ve sonrasında sorumluluğu bulunan tüm faillerin eksiksiz biçimde ortaya çıkarılması ve cezalandırılması; kronikleşmiş 'denetimsizlik kültürü'nün kırılması için milat olmalıdır."

Türkiye Barolar Birliği, ceza yargılamasını ve idari süreçleri titizlikle takip etmeyi sürdüreceklerini duyurdu.