Kartalkaya davasında sıcak gelişme: Bakanlık 3 kişiye soruşturma izni verdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kartalkaya davasında sıcak gelişme: Bakanlık 3 kişiye soruşturma izni verdi

Kartalkaya'da 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangınına ilişkin görülen dava kapsamında Kültür ve Turzim Bakanlığı 3 kişi hakkında soruşturma izni verdi.

Bolu Kartalkaya'daki 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangına ilişkin görülen davada yeni bir gelişme yaşandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, olay tarihinde görevli 3 bürokrat hakkında soruşturma izni verdi. Dönemin Kontrolörler Kurulu Başkanvekili Levent Kırcan Denetim kontrolörleri Barış Başayvaz ve Abdülkadir Eren hakkında işlem başlatılabilecek.

"BAKANLIĞIN SORUMLULUĞU YOK" DENDİ

Karar metninde; yangın olayına ilişkin Bakanlık bünyesinde 2 defa ön inceleme yapıldığı, her iki ön incelemede de yangın güvenliği denetiminin Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın görev, yetki ve sorumluluğunda olmadığı, Bakanlık personelinin kusur ve ihmalinin bulunmadığının tespit edildiği belirtildi.

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre konunun yargı tarafından da incelenmesinin sağlanması amacıyla Bakanlık tarafından 3 bürokrata soruşturma izni verildiği ifade edildi.

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