Kartalkaya faciasında gözaltı sayısı 14'e çıktı!

AA'da yer alan habere ve edinilen bilgiye göre, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde, 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınına ilişkin yürütülen soruşturma tüm yönleriyle sürdürülüyor.

2 GÖZALTI DAHA OLDU, 9 KİŞİ ADLİYEYE SEVK

Soruşturma kapsamında 2 kişi hakkında daha gözaltı kararı verilmesiyle gözaltı sayısı 14'e yükseldi. Ayrıca, gözaltındaki 9 kişinin bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

BİLİRKİŞİ AKADEMİSYENLER GÖREVLENDİRİLDİ

Öte yandan, soruşturma kapsamında, yangının çıkış noktasıyla ilgili elde edilen yeni bulgular çerçevesinde yangın ve binaların yangından korunması hususunda uzmanlıkları bulunan, İstanbul Teknik Üniversitesi Afet Yönetimi Enstitüsü, Mimarlık Fakültesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Makine Fakültesi ve İnşaat Fakültesinde görev yapan öğretim üyesi akademisyenler bilirkişi olarak görevlendirildi.