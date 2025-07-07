Kartalkaya faciasında yüzleşme vakti! 700 kişilik spor salonunda yapılıyor…

Bolu Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de 78 kişinin yaşamını yitirdiği, 133 kişinin yaralandığı yangına ilişkin 19’u tutuklu 32 sanığın yargılanmasına Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Duruşmayı CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ takip ediyor.

Bolu Kartalkaya’da 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangına ilişkin 32 kişi hakkında açılan davanın ilk görüşmesi başladı.

14 GÜN SÜRECEK DAVA, 700 KİŞİLİK SPOR SALONUNDA YAPILIYOR

14 gün sürecek olan duruşma, 700 kişilik Bolu Sosyal Bilimler Lisesi Spor Salonu’nda yapılıyor. Savcılığı talimatıyla iç ve dış cepheleri boyatılan salona güvenlik kameraları yerleştirildi. Aydınlatma sisteminin bile değiştirildiği duruşma yerinde elektrik altyapısı yenilenerek jeneratör sistemi bağlanmıştı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Duruşma öncesinde geniş güvenlik önlemleri de artırıldı. Yargılamanın olacağı salonun çevresindeki cadde ve sokaklar ise araç trafiğine kapatıldığı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

21 Ocak tarihinde Bolu’daki Grand Kartal Otel’de çıkan yangında büyük bir faciaya sahne oldu. 36’sı çocuk toplam 78 kişi yangında can verdi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı ise 32 şüpheli hakkında Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açmıştı.

İddianamede; aralarında otel personeli ve Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri’nin de bulunduğu 19 şüphelinin “Bilinçli Taksirle Birden Fazla Kişinin Ölümüne ve Yaralanmasına Neden Olma” suçundan 22 yıla kadar hapsi istenirken, otel sahipleri ve yöneticileri ile Bolu Belediye Başkanı Yardımcısı Sedat Gülener’in de aralarında bulunduğu 13 şüpheli hakkında “Olası Kastla Öldürme” suçundan 1998 yıla kadar hapis talep edildi.