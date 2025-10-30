Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangını davasının üçüncü duruşması sanık beyanlarıyla sürüyor.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesince, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda özel olarak oluşturulan salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, yangında yaralananlar ile hayatını kaybedenlerin aileleri, sanık yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Salonun içi ve çevresinde kolluk kuvvetlerince geniş güvenlik önlemi alındı, yerleşke etrafındaki cadde ve sokaklar trafiğe kapatıldı.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kayıt altına alınan duruşmanın üçüncü günü, sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanlarının dinlenilmesiyle başladı.

Duruşmanın ilk 2 gününde 20 müşteki ve 18 sanık mütalaaya ilişkin beyanda bulunmuştu.