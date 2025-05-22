Kartalkaya yangın soruşturmasında flaş gelişme!

Kartalkaya'daki Grand Kartal otelinde meydana gelen yangın sonucu 78 kişi yaşamını yitirmişti.

Faciaya ilişkin yürürütlen soruşturma kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un, Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan hakkında soruşturma izni verilmemesi tartışma konusu olmuştu.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ile müştekiler, soruşturma izni verilmemesine karara itiraz etmişti. Aileler tarafından yapılan başvuruda da Bakan Ersoy'un imzasıyla alınan kararın kaldırılması ve Alpaslan hakkında soruşturma izni verilmesi talep edildi. İtirazı değerlendiren Danıştay 1. Dairesi başvuruyu karara bağladı.

Yargıtay, Danıştay'dan bakan yardımcısına soruşturma izni verdi.